Zwei Fahrerfluchten haben sich am Dienstag im Bereich des sogenannten Kleeblatts der Pariser Straße / Bundesstraße 270 ereignet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Der erste Unfall ereignete sich am Dienstag um 8.45 Uhr auf der B 270 in Fahrtrichtung Hohenecken. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr vermutlich von der Pariser Straße auf die Bundesstraße auf. Beim Spurwechsel touchierte der Unbekannte einen grauen Mazda. Die 23-jährige Fahrerin des Wagens war Richtung Kaiserslautern unterwegs. Das Auto des Verantwortlichen könnte auch grau sein. Ohne anzuhalten, fuhr der Verursacher weiter. Die 23-Jährige meldete den Unfall bei der Polizei. An ihrem Auto entstand Sachschaden. Er wird auf mindestens 200 Euro geschätzt.

Kurze Zeit später kommt’s zum nächsten Unfall

Der zweite Unfall ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr in der Pariser Straße. Aus Weilerbach kommend fuhr der später Unfallflüchtige auf die Pariser Straße stadteinwärts auf. Dabei missachtete der unbekannte Fahrer die Vorfahrt einer 73-jährigen Autofahrerin. Mit seinem Wagen streifte er das Fahrzeug der Frau. Ohne anzuhalten, fuhr der Unbekannte gleich wieder auf die B 270 auf, zurück in Fahrtrichtung Weilerbach. Der Unfallverursacher fuhr ein weißes Fahrzeug mit Stufenheck, vermutlich ein Wagen älteren Baujahres. Am Auto der 73-Jährigen entstand Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro.

Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die einen der Unfälle beobachtet haben oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2250 in Verbindung zu setzen.