Eine Unfallflucht ist der Polizei am Freitag von einem Parkplatz in der Hauptstraße in Queidersbach gemeldet worden. Die Fahrerin des betroffenen grauen Opel Astras hatte ihren Wagen gegen 8.30 Uhr dort abgestellt. Als sie gegen 18.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie den Schaden unterhalb des linken Frontscheinwerfers und des Nebelscheinwerfers, berichtet die Polizei. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.