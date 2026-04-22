In der Jahnstraße in Kaiserslautern hat ein Lastwagen zwischen 10 und 11 Uhr eine Toreinfahrt sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Dennoch setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Das teilt die Polizei mit.

Dank eines Zeugen konnte der Halter des Fahrzeugs ermittelt werden. Wer den Laster zur Unfallzeit gefahren hat, ist laut Polizei bisher unklar. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36914299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden.