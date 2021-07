Zu einem Unfall ist es am Mittwoch in der Pariser Straße gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Ein Motorradfahrer streifte demnach gegen 17 Uhr einen entgegenkommenden Transporter. Nach Angaben der Fahrerin des Transporters, habe der Motorradfahrer im Stau versucht, links an wartenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei war er auf die Gegenfahrbahn geraten und hat den Transporter an der linken Seite touchiert. Der Fahrer des Motorrads brauste, ohne anzuhalten, davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Motorrad und dessen Fahrer geben können, sollen sich unter Telefon 0631/369-2250 bei der Polizei melden.