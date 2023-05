Ein illegales Autorennen könnten sich am Freitagabend auf der Landstraße zwischen Höringen und Otterberg zwei Autofahrer geliefert haben. Ein SUV touchierte dabei den Wagen eines Unbeteiligten, berichtet die Polizei. Sie ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Unfallflucht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen überholte ein Auto mit hoher Geschwindigkeit den Wagen eines 68-Jährigen. Kurz darauf näherte sich ein weiteres Auto dem Dacia. Der goldbraune SUV fuhr dicht auf und touchierte beim Überholen den Dacia. Danach raste er in Richtung Höringen davon. Bei dem SUV handelt es sich vermutlich um einen Honda. An dem Wagen waren Kirchheimbolandener (KIB) Kennzeichen angebracht. Die Polizei fragt: Wem ist am Freitag zwischen 17.30 und 18 Uhr eines der Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt sie unter Telefon 0631 3692150 entgegen.