Am Neujahrsmorgen baute ein 27-jähriger mit seinem Honda Civic in der Mackenbacher Straße einen Unfall. Er kam von der Fahrbahn ab und beschädigte mit seinem Fahrzeug vier weitere Autos. Laut Polizei stand der Mann unter Alkohol.

Gegen 10.25 Uhr war der junge Mann mit seinem Honda Civic auf der Mackenbacher Straße aus Richtung Mackenbach kommend unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – so steht es im Polizeibericht – „bei nasser Fahrbahn in Kombination mit einer Beeinflussung von Alkohol“ kam der Fahrer zunächst nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi und einen Peugeot. Der Aufprall löste eine Kettenreaktion aus: Der Peugeot wurde auf ein weiteres geparktes Auto, einen Mercedes, geschoben, der Mercedes wiederrum berührte dann noch einen Toyota.

Alkoholtest ergibt einen Wert unter einer Promille

Ein Alkotest bei dem Fahrer ergab einen Wert von knapp unter einem Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei, die den Gesamtschaden von rund 18.000 Euro schätzt.