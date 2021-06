Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am Freitag, 18. Juni, gegen 10:10 Uhr auf der B270 bei Schopp passierte. Ein 30-jähriger Mann fuhr mit seinem schwarzen Volvo von Kaiserslautern kommend in Richtung Pirmasens. In Höhe der Abfahrt Schopp kam ihm, nach eigenen Angaben, ein roter Van auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 30-Jährige nach rechts aus und streifte dabei die Leitplanke.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 5000 Euro. Nach wie vor wird der Fahrer des roten Vans gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.