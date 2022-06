Bei einem Autounfall wurden am Dienstag zwischen Sembach und Mehlingen zwei Personen verletzt, die beiden Wagen erlitten Totalschaden. Wie die Polizei berichtet, war eine 24-jährige Fahrerin eines Nissan Primera auf der L393 unterwegs und wollte auf die L401 einbiegen. Ohne auf die Vorfahrt einer 60-jährigen Fahrerin eines Smarts zu achten, bog die Frau nach links auf die Straße in Richtung Mehlingen ab. An der Einmündung kollidierten die Wagen. Der Smart kam nach dem Aufprall auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 24-Jährige kam mit ihrem Auto von der Straße ab, streifte einen Baum und landete im Seitengraben. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.