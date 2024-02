Am Dienstagmorgen kam es in der Landolfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 33-jährige Busfahrer gegen acht Uhr von der Bundesstraße 270 in Richtung Burgherrenstraße. Im Kurvenbereich kam ihm eine 63-jährige Frau mit ihrem Volvo XC40 entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Wer den Unfall verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden.