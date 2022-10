Nachdem er einen Unfall auf der A6 verursacht hatte, fuhr ein Autofahrer am Freitag einfach davon. Gegen 10 Uhr waren ein Lastwagen auf dem rechten und ein überholender Wagen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Saarbrücken unterwegs. In Höhe der Auffahrt Mehlingen missachtete ein auffahrender Wagen laut Polizei das Stoppschild und fuhr ohne anzuhalten auf die Autobahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr der Lastwagen nach links und kollidierte mit dem überholenden Auto. dieses touchierte die Fahrbahnbegrenzung in der Baustelle. Der auffahrende Wagen fuhr einfach weiter. Es entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 35340 entgegen.