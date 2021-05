Wegen möglicher Fahrerflucht sucht die Polizei den Fahrer eines grauen Audi A4 Avant (Kombi) mit Saarlouiser Kennzeichen (SLS). Am Montag soll er gegen 12 Uhr im Verkehrskreisel Lauterstraße/Konrad-Adenauer-Straße einen Unfall verursacht haben und ohne anzuhalten weitergefahren sein, berichtet die Polizei. Er sei aus der Konrad-Adenauer-Straße in den Kreisel eingebogen, ohne auf die Vorfahrt eines 48-jährigen Autofahrers zu achten. Die Fahrzeuge berührten sich, am Auto des Vorfahrtsberechtigten entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr über den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters davon. Der Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein und hat kurze Haare. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/3692150 entgegen.