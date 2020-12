Unter Drogeneinfluss hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagabend einen Unfall gebaut. Der 37-Jährige war gegen 21 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter in der Pariser Straße stadtauswärts unterwegs und wollte in Höhe Bahnheim von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln, so die Polizei. Dabei übersah er jedoch einen BMW, der dort bereits fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde niemand, es blieb bei einem Blechschaden.

Während der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten vor Ort beim Unfallverursacher drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und zeigte den Konsum verschiedener Mittel an. Doch damit nicht genug: Der 37-Jährige konnte keinen Führerschein vorweisen. Er gab an, diesen vor etwa drei Wochen verloren zu haben. Die Überprüfung ergab allerdings, dass vor vier Wochen eine Fahrerlaubnissperre eingetragen wurde.

Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Er muss mit Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Darüber hinaus wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert und die Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt.