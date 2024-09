Ein junger Autofahrer kam bei einem Unfall in der Marktstraße am frühen Donnerstagabend zwar mit dem Schrecken davon, dennoch muss er nun weitreichende Konsequenzen tragen. Wie die Polizei berichtet, war der 25-Jährige mit seinem Dodge Caravan gegen 19 Uhr in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich zur Schulstraße missachtete er die Vorfahrt eines Audis und es kam zum Zusammenstoß. Die Autos wurden bei dem Aufprall leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Verursacher leicht nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 0,5 Promille an. Der 25-Jährige musste daraufhin seinen Wagen stehen lassen und die Ordnungshüter zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den Fahrer des Dodge kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.