Ein hoher Sachschaden, zwei Leichtverletzte und ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in der Nähe von Schallodenbach ereignete. Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Kaiserslautern war mit seinem Wagen auf der K29 von Wörsbach kommend unterwegs und wollte an der Einmündung zur L382 nach rechts in Richtung Schallodenbach einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 40-jährigen Autofahrerin, sodass es zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Beide Fahrer wurden nur leicht verletzt, ihre Fahrzeuge wurden allerdings total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden liegt bei mehr als 20.000 Euro. Außerdem stellte die Polizei den Führerschein des vermeintlichen Unfallverursachers sicher. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,68 Promille. Ihm drohen die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis und zusätzlich ein Strafverfahren.