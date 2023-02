Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen in der Siegelbacher Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Nach Aussage der 76-jährigen Autofahrerin wollte sie von der Hohenzollernstraße nach links in die Siegelbacher Straße abbiegen. Gleichzeitig wollte der Fahrradfahrer von der Siegelbacher Straße in die Hohenzollernstraße abbiegen. Auf der Kreuzung touchierte die Autofahrerin den Radler am Hinterreifen. Dadurch stürzte der 44-Jährige und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst behandelte den Mann und brachte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.