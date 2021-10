Ist es wegen eines illegalen Autorennens zu einem Unfall auf der L369 in Richtung Mackenbach gekommen? Diese Frage stellt sich derzeit die Polizei. Nach deren derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 22-jähriger Fahrer eines Nissan Skyline und eine 25-jährige Fahrerin eines Lotus Elise die Straße gegen 23.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit. Am Kreisel in Höhe des Forsthauses verloren beide die Kontrolle über ihre Autos. Der 22-Jährige überfuhr die Verkehrsinsel und riss das dortige Richtungsschild aus der Verankerung. Hinter dem Kreisel kam er mit der Front in Richtung Kreisel zum Stehen. Die 25-Jährige musste vermutlich wegen des Unfalls des 22-Jährigen scharf bremsen und riss sich an den Randsteinen zwei Reifen auf. Danach stieß sie gegen einen Richtungspfeil und riss diesen aus der Verankerung. Alle Insassen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Atemalkoholtests zeigten 0,48 beziehungsweise 1,04 Promille bei den Unfallfahrern an. Die Führerscheine und Autos wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und vermutet, dass dem Unfall ein illegales Autorennen vorausgegangen sein könnte. Sie bittet Zeugen, die den Unfall oder die vorausgegangenen Fahrmanöver beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 zu melden.