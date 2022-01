Bei einem Unfall ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 19-Jähriger leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher war mit einem Beifahrer im Auto auf der Straße von Kaiserslautern nach Otterbach unterwegs. Am Ortseingang überholte er mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Pkw, touchierte dann beim Wiedereinscheren den rechten Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge schoss der Wagen nach links von der Fahrbahn und kollidierte dort mit einer Grundstücksmauer und einem Gartenzaun. Es entstand erheblicher Sachschaden an Fahrzeug und Zaun, die Airbags des Wagens lösten aus. Der Beifahrer blieb unverletzt, der Fahrer aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wurde zur Sicherheit durch den Rettungsdienst ins Klinikum nach Kaiserslautern gebracht. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden, ein Atemalkoholtest vor Ort war negativ.