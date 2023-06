Ein 19-jähriger Autofahrer verursachte am frühen Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 270. Als er von Hohenecken in Richtung Schopp fuhr, verlor er laut Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Hyundai Kona. Der Wagen prallte zunächst gegen die Schutzplanke der Gegenfahrbahn und schleuderte wieder zurück auf die Fahrspur in Richtung Schopp, wo das Fahrzeug schließlich stehen blieb. Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden nicht verletzt. Die gesamte Fahrbahn wurde durch aufgewirbelten Sand und Kies so stark verschmutzt, dass sie gereinigt werden musste. Der Hyundai war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.