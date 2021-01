Nur mit Hilfe eines Krans war am Mittwoch in der Bachstraße ein Unfallwagen zu bergen. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer in einer Kurve von der Straße abgekommen, weil er auf der glatten Fahrbahn zu schnell fuhr. Sein Auto prallte gegen ein Verkehrsschild. Dabei hob sich das Fundament des Schildes aus dem Boden und das Fahrzeug setzte darauf auf. Die Vorderräder schwebten in der Luft. Mit einem Kran wurde der Wagen von dem Betonblock heruntergehoben. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1800 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.