[aktualisiert 10 Uhr] Nach dem Unfall in der Mannheimer Straße im Bereich der Daenner Kaserne und Panzer-Kaserne in Kaiserslautern am Freitagmorgen, 17. April, ist die Straße nach Angaben der Polizei in Richtung Hochspeyer wieder freigegeben. In Richtung Innenstadt müsse allerdings weiterhin mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, da eine der beiden Spuren noch gesperrt bleibe.

Die Polizei hatte am Morgen mitgeteilt, dass die Mannheimer Straße in dem Bereich gesperrt sei. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.