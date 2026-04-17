[aktualisiert 11.45 Uhr] Ein schwerer Unfall legte am Freitagmorgen, 17. April, kurzzeitig den Verkehr in der Mannheimer Straße in Kaiserslautern lahm. Nach Angaben der Polizei stürzte ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad nahe der Panzerkaserne und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Jugendliche wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht – ersten Einschätzungen zufolge besteht keine Lebensgefahr.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der 17-Jährige durch einen Fahrfehler zu Fall kam. Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers liegen nicht vor. Da der Verletzte unter einer Leitplanke eingeklemmt wurde, musste er von der Feuerwehr befreit werden. Seine Maschine wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Mannheimer Straße in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt.