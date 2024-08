Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochabend in Kaiserslautern eine schwer- und eine leichtverletzte Person gefordert. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Polizei um 18.12 Uhr an der Einmündung von der Ländelstraße in den Hilgardring.

Ein 73-jähriger Autofahrer fuhr auf der Ländelstraße in Richtung Hilgardring, als er die Vorfahrt eines 26-Jährigen übersah, der mit seiner 28-jährigen Beifahrerin in einem Ford Focus aus Richtung Messeplatz kam. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden.

Der Fahrer des Ford wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide jüngeren Verkehrsteilnehmer wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort weiterbehandelt. Für die Unfallaufnahme musste der Hilgardring zeitweise voll gesperrt werden. Da sich an der Unfallstelle zahlreiche Schaulustige versammelten, errichtete die Feuerwehr Sichtschutzwände, um die Persönlichkeitsrechte der Unfallbeteiligten zu wahren.