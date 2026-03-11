Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Dienstagmorgen im Kreisverkehr an der Jacob-Pfeiffer-Straße einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann von der Kaiserstraße kommend unterwegs und fuhr vermutlich zu schnell. Im Kreisverkehr kollidierte er mit dem Auto eines 64-Jährigen. Der Mercedes streifte das andere Fahrzeug an der linken Seite, wodurch dieses um 90 Grad gedreht wurde. Der 64-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro.