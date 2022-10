Ein verletzter Autofahrer und drei beschädigte Fahrzeuge: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich laut Polizei am Dienstagnachmittag auf der L369 bei Mackenbach ereignet hat. Zu dem Unfall kam es gegen 17.45 Uhr, weil ein 42-jähriger Mann den nötigen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte und unaufmerksam war. Der Mann war mit seinem BMW in Richtung Schwedelbach unterwegs und erkannte zu spät, dass die Autos vor ihm bremsten, um einen weiter vorne fahrenden Wagen nach links abbiegen zu lassen. Der 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, krachte einem Opel Astra vor ihm aufs Heck und schob ihn auf den davor haltenden Audi Q5. Der 58-jährige Opel-Fahrer klagte anschließend über Schmerzen. Er wurde vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht. Sein Pkw sowie der BMW des Verursachers wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Audi wurde ebenfalls beschädigt, konnte seine Fahrt aber fortsetzen.