Unaufmerksamkeit und zu geringer Abstand haben am Montag in der Pariser Straße zu einem Unfall geführt, bei dem drei Menschen verletzt worden sind. Laut Polizeibericht nahm das Unglück um kurz nach 7 Uhr seinen Lauf, als eine 27-jährige Autofahrerin auf dem Weg in Richtung Keltenweg ihren Tesla abbremsen musste. Der 20-jährige Fahrer des nachfolgenden BMW erkannte die Situation und konnte sein Auto rechtzeitig stoppen. Eine 45-Jährige, die mit ihrem Wagen hinter dem des 20-Jährigen fuhr, war allerdings zu dicht aufgefahren und krachte aufs Heck ihres Vordermanns. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 20-Jährigen auf das der 27-Jährigen geschoben. Die Tesla-Fahrerin, der BMW-Fahrer und dessen Mitfahrer klagten im Anschluss über Nackenschmerzen und mussten zum Arzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 14.000 Euro.