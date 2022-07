Drei Personen wurden am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der L369 zwischen Schwedelbach und Mackenbach verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 69-jährige Unfallverursacher auf der L369 in Richtung Mackenbach unterwegs. Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 69-Jährige geriet in den Gegenverkehr, der 58-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden beide Fahrer sowie die Beifahrerin des 58-Jährigen leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme war die L369 etwa zwei Stunden lang voll gesperrt.