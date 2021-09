Drei Verletzte und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro gab es bei einem Unfall, der am Dienstagmittag auf der A6 in Richtung Mannheim bei Enkenbach-Alsenborn passierte. Wie die Polizei berichtet, war eine 65-jährige Toyota-Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Auf der linken Spur fuhr ein 50-jähriger Mann mit einem Mercedes, als in der Mitte plötzlich ein augenscheinlich zu schneller BMW von hinten herankam und ihn rechts überholte. Die Toyota-Fahrerin wollte gerade einen Lastwagen überholen, wechselte dazu den Fahrstreifen nach links und übersah den verbotswidrig überholenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei löste sich eine Radfeder am Toyota und wurde auf den Mercedes geschleudert. Nach dem Zusammenstoß blieb der BMW auf dem linken Fahrstreifen stehen, der Toyota wurde gegen die Fahrtrichtung auf die Standspur geschleudert. Der Mercedes-Fahrer konnte sein Auto auf dem Standstreifen abstellen. Ein weiterer Wagen fuhr anschließend in die noch nicht gesicherte Unfallstelle und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Alle außer dem Mercedes-Fahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.