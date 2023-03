Nach einem Unfall zwischen Weilerbach und Kaiserslautern hat sich am Freitagmorgen der Verkehr auf der B270 gestaut. Der Unfall ereignete sich an der Auffahrt von der A6 aus Richtung Einsiedlerhof kommend auf die B270 in Richtung Kleeblatt. Die Straße war in Richtung Stadt voll gesperrt. Die Autobahnabfahrt Richtung Innenstadt aus Fahrtrichtung Westen kommend wurde von der Polizei ebenfalls gesperrt. Auch auf der Autobahn staut sich der Verkehr an der Abfahrt sowohl in Richtung Westen als auch in Richtung Osten zurück. Die Sperrungen wurde gegen 9.35 Uhr aufgehoben.