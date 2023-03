Zwei Verletzte und mehrere tausend Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend in der Hohenecker Straße. Eine 22-jährige Autofahrerin, die mit ihrem BMW aus Richtung Hohenecken kam, wollte gegen 20.50 Uhr an der Ampel nach links in den Rauschenweg abbiegen. Der Polizei zufolge stieß sie dabei mit einem entgegenkommenden Jeep zusammen, der aus Richtung Stadtmitte kam und geradeaus in Richtung Hohenecken fahren wollte. In der Kreuzungsmitte kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß zogen sich beide Insassen des Jeeps leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst musste verständigt werden.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 7000 Euro geschätzt, so die Polizei.