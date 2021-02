Ein verletzter Autofahrer und Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro am Wagen – das ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwochabend in der Hauptstraße ereignete. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige Fahrer an der Einmündung nach Fischbach mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Vermutlich fuhr er auf der glatten Straße zu schnell. Er rutschte mit seinem Auto über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Stoppschild, das aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Um den 19-Jährigen kümmerte sich der Rettungsdienst. Sanitäter brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.