Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 270 zwischen Siegelbach und Kaiserslautern ereignet. Ein 23-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 77-Jähriger mit einem Traktor in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Auf einem Anhänger transportierte er Metallträger, die über das Fahrzeug hinausragten. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte der 23-Jährige mit seinem Auto gegen einen der Stahlträger. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.