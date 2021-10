Zwei Verletzte und rund 30.000 Euro Sachschaden gab es bei einem Unfall auf der A6 am frühen Mittwochnachmittag. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem VW Touran auf der Autobahn und wollte etwa in Höhe Enkenbach vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen dort fahrenden Lastwagen und stieß mit diesem zusammen. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und fuhr frontal in die Mittelleitplanke. Von dieser wurde er zurück auf den mittleren Fahrstreifen geschleudert, wo er mit einem anderen Auto zusammenstieß. Der Unfallverursacher sowie der 40-jährige Lastwagenfahrer wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins Westpfalzklinikum gebracht. Die Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften vor Ort. Alle Fahrzeuge sowie die Schutzplanke wurden beschädigt.