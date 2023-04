Ein 38-jähriger VW-Fahrer hat am frühen Montagabend auf der A6 kurz vor Enkenbach-Alsenborn beim Fahrspurwechsel einen schweren Unfall verursacht. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Der 38-Jährige übersah beim Spurwechsel ein neben ihm fahrendes Auto. Beide stießen seitlich zusammen. Der Unfall ereignete sich in Richtung Saarbrücken zwischen der Anschlussstelle Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn, so die Polizei. Der 24-jährige BMW-Fahrer hatte keinerlei Chance, sein Auto abzufangen und schleuderte mehrfach in die Schutzplanken. Ebenso chancenlos war der Unfallverursacher, dessen Wagen sich ebenfalls mehrfach drehte und in die seitlichen Leitplanken einschlug. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu einem Rückstau.