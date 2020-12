Am frühen Montagmorgen kam es auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern/West und Einsiedlerhof zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Kleintransporter hatte laut Polizei zunächst eine Panne und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein Sattelzug und ein weiter Lkw konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die drei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen waren während der Unfallaufnahme und den Abschlepp- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt.