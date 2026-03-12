Ein unachtsamer Spurwechsel hat am Donnerstagmorgen auf der A6 zu einem Unfall geführt. Kurz nach der Anschlussstelle Kaiserslautern-West wechselte eine 22-jährige Fahrerin mit ihrem Nissan plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei einen Lastwagen. Nach Angaben der Polizei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall drehte sich der Nissan um die eigene Achse und prallte anschließend gegen die rechte Leitplanke. Die Fahrerin musste aus ihrem Auto geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Frau wurden der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen während des Berufsverkehrs, so die Polizei.