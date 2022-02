Auf der A6 Richtung Saarbrücken kam es am Dienstagmorgen zu einem Kontakt zwischen einem 40-Tonnen-Sattelzug und einem Smart. Wie die Polizei mitteilte, widersprachen sich die Schilderungen der Fahrer zum Unfallhergang. Dem 47-jährigen Fahrer des Sattelzugs zufolge fuhr die Smart-Fahrerin an der Auffahrt Kaiserslautern-Ost ohne Rücksicht auf den fließenden Verkehr auf die rechte Spur auf. Die 58-jährige Autofahrerin hingegen gab gegenüber der Polizei an, sich auf der rechten Fahrbahn befunden zu haben, als der Sattelzug sie bei einem Spurwechsel von der linken zur rechten Seite streifte. Zeugen sollen sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern melden.