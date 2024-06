Nach einem heftigen Unfall sind die Beteiligten eines Unfalls auf der A6 mit leichten Verletzungen und einem ordentlichen Schrecken davongekommen. Am frühen Sonntagmorgen verlor eine 26-jährige Hessin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, berichtet die Polizei. Mit ihr im Fahrzeug war ihr 28-jähriger Ehemann sowie die beiden gemeinsamen Kinder. Das Unfallfahrzeug krachte zunächst frontal in die mittlere Schutzplanke und schleuderte dann einige Meter über die Fahrbahn. Auf dem Standstreifen kam es schlussendlich zum Stehen. Doch die Familie hatte Glück im Unglück: Einzig der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahes Krankenhaus gebracht. Um die Straße von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen zu befreien, musste die A6 durch die Feuerwehr kurzzeitig vollgesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen barg das ramponierte Fahrzeug. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.