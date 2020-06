Mit Kopfhörern im Ohr hat ein Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag in der Kaiserslauterer Stärkstraße einen Unfall gebaut. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 18-Jährige gegen 16.30 Uhr mit seinem Bike sehr zügig in Richtung Kammgarnstraße und nahm an der Einmündung Holzstraße einem VW Transporter die Vorfahrt.

Der 55-jährige Transporter-Fahrer konnte nicht mehr bremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kam. Der Biker klagte nach der Kollision über Schmerzen an Knie und Schulter; er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme gab der 18-Jährige zunächst falsche Personalien an; die richtigen Daten konnten dann jedoch ermittelt werden.