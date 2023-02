Bei einem Unfall auf der Autobahn in Richtung Saarbrücken wurde am Montagmittag ein 33-Jähriger leicht verletzt, es entstand ein erheblicher Sachschaden. Nach Polizeiangaben wechselte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer plötzlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Ein 33-jähriger Mitsubishi-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das abrupte Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal in die Schutzplanken. Durch den Aufprall zog sich der Mann Verletzungen zu. Beim Überfahren umherfliegender Trümmerteile wurde das Auto eines nachfolgenden Fahrers ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.