Ein 22-Jähriger hat am Dienstagmittag einen Unfall am Opelkreisel gebaut. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann offensichtlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte er in den Kreisverkehr einbiegen, überfuhr diesen letztlich und kam an der Erhöhung der Bundesstraße im Gras zum Stehen. Eine Polizistin beobachtete den Unfall und leistete mit zwei Passanten Erste Hilfe. Der Fahrer wurde leicht verletzt und deshalb vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Es wurde abgeschleppt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.