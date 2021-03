An der Ecke Pariser Straße/Berliner Straße hat es am Donnerstagabend gekracht. Gegen 20.20 Uhr stießen dort ein Fiat Scudo und ein Opel Astra zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 36-jährige Fahrer des Fiats dem 21-jährigen Fahrer des Opels an der Ampelkreuzung in die Beifahrerseite. Durch den Zusammenstoß wurde dessen 20-jährige Beifahrerin verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Der Kreuzungsbereich musste zeitweise komplett gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.