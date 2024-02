Am Mittwochmittag, 8. Februar, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto vom Schulzentrum Süd kommend in Richtung Bremerstraße. In der abknickenden Vorfahrt verlor er die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Fahrer landete mit seinem Hyundai im Graben und fuhr hierbei noch gegen einen Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Warum der 22-Jährige von der Straße abkam ist Gegenstand der Ermittlungen.