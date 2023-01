Zwei Verkehrsunfälle haben am Donnerstag für Staus auf der A6 bei Kaiserslautern gesorgt. Ein laut einem Polizeisprecher wohl leichterer Unfall sorgte am Vormittag für Verkehrsbehinderungen, ein weiterer gegen 15 Uhr. Am Nachmittag war ein Kleintransporter in Fahrtrichtung Mannheim im Bereich der Lautertalbrücke auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer des Sprinters wurde dabei verletzt und kurze Zeit später mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn zunächst komplett gesperrt, dann wurde eine Fahrbahn für den Verkehr freigegeben.