Den Ärger hätte sich ein 36-Jähriger sparen können. Der Mann war einer Polizeistreife in der Nacht auf Sonntag am St.-Martins-Platz aufgefallen. Dort hatte er sich gegen 3.30 Uhr mit einem anderen Mann gestritten, teilte die Polizei mit. Als die Beamten die Streithähne ansprachen, reagierte der 36-Jährige aufbrausend und aggressiv. Er schrie die Polizisten an, die sich in seine Privatangelegenheiten einmischten. Nachdem er ausfallend wurde, kontrollierten die Polizisten den 36-Jährigen, der daraufhin die Streife mehrfach beleidigte. Auch seinen Personalausweis wollte er nicht herausgeben. Folge: Der 36-Jährige wurde fixiert und durchsucht. Gegen ihn wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Zudem muss er mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.