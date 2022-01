Nachdem er an zwei Tagen hintereinander gegen ihn ausgesprochene Platzverweise nicht befolgt hatte, wurde ein 34-jähriger Mann am Dienstagmittag in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei berichtet, war der Betrunkene gegen 13 Uhr an einer Tankstelle in Otterbach negativ aufgefallen. Durch sein irrationales Verhalten und sein Auftreten verängstigte er die Angestellten und verschreckte Kunden. Bereits am Montag musste die Polizei mehrmals wegen dem 34-Jährigen nach Otterbach ausrücken. Er hatte an verschiedenen Supermärkten Kunden belästigt und daraufhin Hausverbote und Platzverweise erteilt bekommen. Da er auch den aktuellen Platzverweis für die Tankstelle und die Supermärkte nicht befolgte, nahmen die Einsatzkräfte ihn in Gewahrsam. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch zu.