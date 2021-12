Wie die Polizei informierte, hat am Samstagabend ein 58-Jähriger in der Bremerstraße in Kaiserslautern ein Handy gefunden. Statt das Mobiltelefon abzugeben, behielt der Mann das Gerät. Was der unehrliche Finder wohl nicht ahnte: Der 24-jährige Handybesitzer konnte sein Smartphone orten und verständigte die Polizei. Die Beamten fuhren anschließend zur Wohnanschrift des Beschuldigten und konfrontierte ihn mit dem Sachverhalt. Daraufhin händigte der Mann das Handy wieder an den Geschädigten aus. Den 58-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung, so die Polizei.