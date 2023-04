Die Hürde FFC 08 Niederkirchen erwies sich für den 1. FFC Kaiserslautern in der zweiten Runde des Verbandspokals Südwest letztendlich als zu hoch. Die Regionalligisten aus der Vorderpfalz spielten in einer zeitweise ausgeglichenen Partie in den entscheidenden Szenen ihre Routine aus und zogen mit einem 3:0-Auswärtssieg verdient in die nächste Runde ein.

Zu Beginn des Spiels wurde der 1. FFC Kaiserslautern direkt eiskalt erwischt, als Jasmin Mackert in der siebten Minute die Gäste durch ein Freistoßtor aus 30 Metern in Führung brachte. Die erste Halbzeit war das Kaiserslauterer Team in einer an Höhepunkten armen Partie absolut ebenbürtig. Niederkirchen beschränkte sich darauf, durch eine sichere Verteidigung die knappe Führung zu verwalten, Kaiserslautern hatte zu wenig Durchschlagskraft im Strafraum. Dadurch entwickelten sich auf beiden Seiten keine zwingenden Strafraumszenen.

Nach der Pause wollten es die Lauterer Frauen wissen. Der 1. FFC Kaiserslautern kam energisch aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Das Spiel nahm an Fahrt auf, und das Team aus Kaiserslautern erspielte sich einige Standards und Torchancen. Spielertrainerin Kerstin Burgey kam in der 77. Minute nach einer Ecke im Strafraum zum Schuss und verpasste nur knapp den Ausgleich.

Der Schockmoment

„Wir haben Niederkirchen lange das Leben schwer gemacht. In der zweiten Halbzeit war der Moment zunächst deutlich auf unserer Seite. Wir bekommen dann ein doofes Gegentor zum 0:2, im Anschluss hat Niederkirchen das super gemacht, und man hat letztendlich den Klassenunterschied deutlich gespürt“, kommentierte die Kaiserslauterer Spielführerin Laura König den Spielverlauf.

Das 0:2 erzielte in der 80. Minute erneut Jasmin Mackert. Diesmal traf sie mit einem platzierten Kopfball nach einer Ecke zur Entscheidung. Das Team des 1. FFC Kaiserslautern war geschockt, und die routinierten Regionalliga-Spielerinnen aus Niederkirchen nutzen das eiskalt aus. Nur zwei Minuten später erhöhte Kristin Götz auf 0:3. „Wir sind als Verbandsligist als Underdog ins Spiel gegangen, haben aber insgesamt gut dagegengehalten und in der Summe auch ein gutes Spiel abgeliefert. Das Ergebnis hat in der Deutlichkeit nicht ganz den Spielverlauf widergespiegelt“, war Spielertrainerin Kerstin Burgey trotz der Niederlage am Ende nicht ganz unzufrieden.