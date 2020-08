Die Polizei sucht einen Verkehrsteilnehmer, der am Freitag in der Ludwig-Waldschmidt-Straße einen Eimer weiße Farbe verloren hat. Passiert ist es vermutlich am späten Nachmittag oder frühen Abend.

Möglicherweise hat der Unbekannte die Farbe zuvor im benachbarten Baumarkt gekauft und den Eimer auf der Ladefläche seines Autos nicht richtig gesichert. Die Folge: An der Ecke Ludwig-Waldschmidt-Straße/Zufahrt zum Parkplatz des Baumarktes fiel der Eimer auf die Fahrbahn und die Farbe lief aus.

Farbe auf der Fahrbahn

Ohne sich darum zu kümmern und die Verschmutzung zu beseitigen, setzte der Verursacher seine Fahrt fort und ließ die Farbpfütze zurück. Wenig später fuhr ein anderer Autofahrer durch diese Pfütze und beschädigte sich mit der weißen Farbe sein Fahrzeug. Die Farbe lässt sich nicht mehr entfernen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Wann genau der Eimer verloren wurde, ist nicht bekannt. Das Fahrzeug, das durch die Farbpfütze fuhr, passierte die Stelle gegen 18.30 Uhr.

Zeugen, die Hinweise auf den Verlierer des Eimers und somit Verursacher der Verschmutzung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.