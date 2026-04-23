Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag einen 22-jährigen Mann im Fischerrück angegriffen. Gegen 17 Uhr ging der 22-Jährige den Treppenabgang vom Zilleweg zur Reichswaldstraße herunter, als der schwarz gekleidete Unbekannte ihm entgegenkam. Unvermittelt habe der Mann ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Der Angreifer machte sich demnach anschließend in unbekannte Richtung aus dem Staub. Der 22-Jährige erlitt Reizungen der Augen und im Gesicht. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Telefon 0631 369-14299 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden.