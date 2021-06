Einen äußerst schlechten und ebenso gefährlichen Scherz haben sich unbekannte Täter in der Straße „Wolfsangel“ erlaubt: An einem geparkten Fahrzeug lösten sie an einem Reifen die Radmuttern, wie die Polizei mitteilte.

Die Halterin des Wagens bemerkte das merkwürdige Fahrverhalten ihres Autos bevor es zu einem Unfall kam und machte sich auf den Weg in eine Werkstatt. Dort wurde dann die Manipulation an den Schrauben zweifelsfrei festgestellt.

Die 44-jährige Frau meldete den Vorfall daraufhin der Polizei. Die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr laufen.